بليحق مجلس النواب يواصل مشاوراته حول مشروع قانون الميزانية

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قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن المجلس واصل اليوم الثلاثاء مشاوراته حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.

وأضاف بليحق عبر حسابه على “فيسبوك” أن اجتماعا عقد للجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بمجلس النواب واللجنة الوزارية المشكلة من رئيس مجلس الوزراء لتعديل مشروع قانون الميزانية وفقاً لملاحظات مجلس النواب.

وأوضح المتحدث أنه تقرر خلال الاجتماع التأكيد على لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس على تقديم تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م للبت في مشروع قانون الميزانية في جلسة الإثنين المُقبل.

وأضاف بليحق أنه تقرر أيضًا دعوة كافة أعضاء المجلس لجلسة الإثنين المُقبل للبت في مشروع قانون الميزانية العامة للدولة ومناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب وتوزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد.