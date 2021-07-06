بحث استئناف الإنتاج بشركة الإنماء للأسلاك والكابلات المساهمة

أخبار ليبيا24

اجتمع رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي محمود الوشاحي مع ورئيس مجلس إدارة شركة الإنماء للأسلاك والكابلات المساهمة.

ووفقا لصندوق الإنماء، فقد خصص الاجتماع لمناقشة استئناف العملية الإنتاجية لمصانع الشركة في أسرع وقت ممكن ومعالجة موضوع المرتبات المتأخرة للعاملين منذ فترة.

وجرى التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات لعودة خطوط إنتاج الشركة، والتي تعتمد عليها في السابق الشركة العامة للكهرباء وغيرها من الشركات العاملة في مجال الكهرباء حتى تتمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها ومعالجة أوضاع العاملين بها.

وتمتلك شركة الإنماء للأسلاك والكابلات عددا من خطوط الإنتاج ومن أهمها خط لإنتاج أسلاك الشعر وكوابل الألومنيوم، بالإضافة الى خط لإنتاج أسلاك الضغط المنخفض والمتوسط.