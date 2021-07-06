النفط يواصل الصعود بعد إلغاء اجتماع أوبك+

أخبار ليبيا24

واصلت أسعار النفط الخام الصعود في تعاملات اليوم الثلاثاء بعد إلغاء منظمة أوبك+ اجتماعها حول في حول زيادة إمدادات النفط الخام. خلال الفترة المقبلة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 48 سنتا أو 0.51 بالمائة إلى 77.56 دولار للبرميل استكمالا لارتفاع النفط خلال تداولات أمس.

كما صعدت أيضا العقود الآجلة للخام الأمريكي بمقدار 1.61 دولار أو 2.16 بالمائة، عند 76.76 دولارا للبرميل.

في المقابل يتم تداول العقود الفورية اليومية لكل من الخامين على ارتفاع بنسبة 0.54 بالمائة.