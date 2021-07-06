النصر يتلقى ضربة موجعة بإصابة مفتاح طقطق

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تلقى فريق النصر ضربة موجعة عقب الإعلان عن إصابة نجم الفريق الأول بالنادي مفتاح طقطق لإصابة بليغة.

وكان طقطق قد تعرض لإصابة على مستوى الرباط الصليبي في الدقائق الأولى من مباراة الهلال التي خسرها أبناء الككلي بنتيجة 1-0.

وأشار الطاقم الطبي لنادي النصر أن اللاعب من المتوقع غيابه عن الملاعب لفترة طويلة قد تتجاوز 6 أشهر.

وتعاقدت إدارة نادي النصر مع مفتاح طقطق بعقد إعارة من مصر المقاصة لفترة 6 أشهر، ويعتبر طقطق أحد أبرز اللاعبين الليبيين في السنوات الأخيرة وسبق وأن قاد الفحامة للتتويج باللقب عام 2018 قبل أن ينتقل للعب مع الأهلي طرابلس ومن ثم في الدوري المصري مع المصري البورسعيدي ومصر المقاصة.