النصر يتلقى ضربة موجعة بإصابة مفتاح طقطق

6 يوليو، 2021 4:19 م
5
مفتاح طقطق
مفتاح طقطق

أخبارليبيا24

تلقى فريق النصر ضربة موجعة عقب الإعلان عن إصابة نجم الفريق الأول بالنادي مفتاح طقطق لإصابة بليغة.

وكان طقطق قد تعرض لإصابة على مستوى الرباط الصليبي في الدقائق الأولى من مباراة الهلال التي خسرها أبناء الككلي بنتيجة 1-0.

وأشار الطاقم الطبي لنادي النصر أن اللاعب من المتوقع غيابه عن الملاعب لفترة طويلة قد تتجاوز 6 أشهر.

وتعاقدت إدارة نادي النصر مع مفتاح طقطق بعقد إعارة من مصر المقاصة لفترة 6 أشهر، ويعتبر طقطق أحد أبرز اللاعبين الليبيين في السنوات الأخيرة وسبق وأن قاد الفحامة للتتويج باللقب عام 2018 قبل أن ينتقل للعب مع الأهلي طرابلس ومن ثم في الدوري المصري مع المصري البورسعيدي ومصر المقاصة.

6 يوليو، 2021 4:19 م
5

مقالات ذات صلة

انتخابات اتحاد القوة البدنية

لجنة انتخابات اتحاد القوة البدنية تستلم ملف القائمة المتقدمة

6 يوليو، 2021 5:24 م
ليبيا- لاعب نادي النصر أحمد الهرام

النصر يعاقب الهرام بالإيقاف ويحيله لمجلس تأديبي

6 يوليو، 2021 1:50 م
ليبيا- اللجنة الأولمبية

رؤوساء الاتحادات الرياضية يوجهون رسالة إلى رئيس الحكومة

6 يوليو، 2021 1:27 م

“ديجان” ينهني مسيرته مع المشوار الطويل

5 يوليو، 2021 1:48 م
زر الذهاب إلى الأعلى