العقوري يبحث سبل التعاون مع وفد برلماني تونسي

6 يوليو، 2021 3:13 م
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العقوري وسماح دمق
العقوري وسماح دمق

أخبارليبيا24

بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري اليوم الثلاثاء مع وفد برلماني تونسي سبل التعاون بين البلدين في مجالات عدة؛ الاقتصادية، العلمية والصحية.

واستعرض العقوري خلال اجتماعه في بنغازي مع رئيس لجنة الخارجية والحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب التونسي سماح دمق تعزيز التعاون البرلماني والاستفادة من الخبرات المشتركة.

وأكد رئيس اللجنة على أهمية الزيارة لدفع التعاون بين البلدين في هذه الفترة التي تتطلب تكاثف جميع الجهود لمواجهة الأزمات المشتركة.

وأضاف العقوري أن ليبيا حريصة على مزيد من التنسيق والتكامل مع الجانب التونسي بالنظر للعلاقات الجغرافية والتاريخية والاجتماعية التي تربط بين الشعبين.

ومن جانبها أكدت دمق على عمق العلاقات بين البلدين وحرص تونس على تعزيز التعاون مع الجانب الليبي.

6 يوليو، 2021 3:13 م
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