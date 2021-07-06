الصور: السلطة القضائية معنية بمجال سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان

أخبار ليبيا 24

أكد النائب العام الصديق الصور أن السلطة القضائية – النيابة العامة – معنية بمجال سيادة القانون ورصد وحماية حقوق الإنسان وفق الالتزامات القانونية الوطنية والدولية.

وتابع الصور خلال لقاءه ممثلي المكتب الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة، أن السلطة القضائية معنية كذلك بالالتزامات المتعلقة بالمرأة والأفراد المنتمين للفئات الضعيفة مثل الأطفال والمهجرين.

وأوضح النائب العام أن هذه السلطة تعي ضرورة تقديم المساعدة للسلطات الليبية فيما يتعلق ببرنامج إصلاح أنظمة مؤسسات الإصلاح والتأهيل بما يفي بإظهار شفافية عملها ويجعلها خاضعة للمساءلة .

وأفاد الصور أن ملف حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية يتطلب دعم وضع وتنفيذ إستراتيجية قضائية انتقالية شاملة يساهم فيها الجميع بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة مع مراعاة مبادئ الملكية الوطنية دون اجتراء على السلطة القضائية بوصفها صاحبة الاختصاص الأصيل بدعم سيادة القانون.

ولفت إلى أن هذا لا يتأتى إلا مع إشراك الجهات المعنية بحماية الحقوق والحريات بحسبانها الإداري بالمنظومة القانونية والقضائية والأقرب الى تحديد الاحتياجات التي تسهم في وضع برنامج فاعل تتحقق معه النتائج المرجوة.