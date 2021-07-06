الخدمات الصحية بني وليد تعلن حالة الطوارئ

زيادة عدد الحالات المصابة بكورونا داخل بني وليد

6 يوليو، 2021 9:01 م
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الخدمات الصحية بني وليد
الخدمات الصحية بني وليد

أخبار ليبيا 24

أعلنت إدارة الخدمات الصحية بني وليد مساء اليوم الثلاثاء رفع الجاهزية التامة، وإعلان حالة الطوارئ بعد زيادة عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل المدينة وعدد من المدن المجاورة .

وأكد مركز الفلترة بالخدمات الصحية بني وليد عن ازدياد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا وهناك عدد كبير من الحالات يتم متابعتها داخل المركز بشكل يومي .

وطالب المركز جميع المواطنين برفع أعلى درجات الحرص والالتزام بالاشتراطات الوقائية التي تحميهم من الفيروس وتخفف من معدل الإصابات اليومية .

6 يوليو، 2021 9:01 م
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