إطلاق حملة لضبط الشارع العام في شحات

6 يوليو، 2021 11:35 ص
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#ليبيا- أمن شحات

أخبار ليبيا24

أعلنت مديرية أمن شحات إطلاق حملة بمشاركة قوة التدخل السريع بالمديرية وقسم المرور والتراخيص لضبط الشارع العام ومنع انتشار الظواهر السلبية.

وأوضحت المديرية، الثلاثاء، أن الحملة تهدف إلى ضبط قيادة المركبات الآلية بدون لوحات معدنية، وإزالة الزجاج المعتم، إضافة إلى قيادة صغار السن للمركبات وقيادة الأجانب بدون إجراءات رسمية.

كما أوضحت، أن الحملة تهدف إلى ضبط الشاحنات المخالفة لقواعد السلامة المرورية على الطريق العام من زيادة في الحمولة أو التي لا تحمل لوحات معدنية أو عدم توافقها مع شروط السلامة المرورية.

وأكدت المديرية، أنه سيتم حجز المركبات المخالفة للقانون، والتي لا تحمل لوحات معدنية حجز إداري بقسم المرور والتراخيص.

كما أكدت أن الحملة ستستمر لتطبيق القانون للحد من الحوادث المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين بالطرقات العامة.

ودعت المديرية سائقي المركبة الآلية بالإسراع والمبادرة بتسجيل المركبات بقسم المرور والتراخيص.

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6 يوليو، 2021 11:35 ص
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