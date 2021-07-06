إدارة مطار طبرق : ما حدث لطائرة الوفد الحكومي عطل فني غير متعمد إدارة مطار طبرق : المطار خدمي وليس له علاقة بالتجاذبات السياسية

أخبار ليبيا 24 – خاص

تحصلت وكالة أخبار ليبيا 24 على صورة نشرها المكتب الإعلامي لمطار طبرق الدولي توضح العطل الذي حدث بإنارة مهبط المطار قبل إقلاع طائرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية .

وأكد مدير مطار طبرق الدولي أسعد جاب الله، حدوث عطل فني مفاجئ في إنارة المهبط أثناء تأهب الطائرة التي تقل وفد حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة للإقلاع أمس، لافتا إلى الإبلاغ عنه من قبل مهندسي قسم الإنارة بالمطار، وجاري العمل على إصلاحه.

وأوضح جاب الله، أنه تم تسيير الرحلة على كشافات إنارة سيارات القوة المرافقة لرئيس الحكومة، مبينا أن هذا الإجراء مخالف للنظم واللوائح المعمول بها في الطيران المدني، ويحمل خطورة على المسافرين عبر الطائرة.

وذكر أنه بعد إصرار الوفد الحكومي على تسيير الرحلة عن طريق كواشف السيارات، طلب من إدارة المطار أخذ توقيع قائد الطائرة ورئيس الحكومة بأن الإجراء على مسؤوليتهم الشخصية وإخلاء مسؤولية المطار، لكنهم رفضوا التوقيع وقرروا الإقلاع على إنارة السيارات .

وأضاف أنه لا تواجد لأي قوات مسلحة أو أمنية داخل حقل الطيران المتمثل في ساحة وقوف الطائرات أو مهبط مطار طبرق، مبينا أن التواجد فقط يكون لمكتب السلامة والأمن المناط به، حسب الاختصاصات في دليل العمل، حماية وسلامة الطيارين والمسافرين.

وأفاد بأن مكتب السلامة هو جهة مدنية تتبع إدارة المطار ويعد الوحيد المسؤول عن حماية الساحة وتأمين الطائرات والمسافرين، موضحا أن القوة التي دخلت المطار بالأمس كانت مرافقة لرئيس الحكومة ووكيل وزارة الداخلية .

ونفى ما رددته وسائل التواصل والمواقع الإخبارية بأن انقطاع الكهرباء أثناء إقلاع رحلة الحكومة كان متعمدا وبناء على تعليمات وأغراض معينة، مؤكدا أن مطار طبرق الدولي خدمي وليس له علاقة بالتجاذبات السياسية لأن هدفه الأول والأخير خدمة المواطن، على حد تعبيره.

وأشار إلى التواصل مع رئيس مصلحة المطارات وطالب بلجنة فنية مختصة من مصلحة الطائرات والطيران المدني لزيارة المطار بهدف الوقوف على حقيقة ما حدث وإصدار تقريرها للفصل في الواقعة، مختتما بأن إنارة المطار قديمة ومتهالكة ومتكررة الأعطال.

المكتب الإعلامي لمطار طبرق الدولي أوضح أن التلف الذي تعرضت له خطوط “كوابل” الإنارة كانت نتيجة عوامل عديدة من بينها الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي والرطوبة، لافتًا إلى أنه بتوجيهات من مدير عام المطار سوف يباشر مهندسي وفنيو قسم الإنارة وإدارة تشغيل وصيانة المنظومات عملهم لإصلاح العطل .