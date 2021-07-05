مطار معيتيقة يلزم القادمين بشهادة فحص كورونا لمدة لا تتجاوز يومين

أخبار ليبيا24

ألزمت إدارة مطار معيتيقة الدولي شركات الطيران بضرورة التنبيه على مدراء المحطات الخارجية التابعين لها بعدم قبول الركاب إلا بعد حصولهم على تحليل “بي سي آر” الخاص بكورونا.

واشترطت الإدارة، بأن لا تزيد مدة التحليل عن 48 ساعة.

وأشارت الإدارة إلى أن هذا يأتي تنفيذًا لكتاب مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بالمطار، والذي أشار فيه لقرار رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الخاص بتقرير بعض الأحكام بجائحة فيروس کورونا المستجد “المتحور الهندي” بالمنافذ الليبية.