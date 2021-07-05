مطار بنينا يفرض تحليل “PCR”على المسافرين

أخبارليبيا24- خاص

فرضت إدارة مطار بنينا الدولي على المسافرين عبر الرحلات الخارجية، تقديم تحليل “PCR” الخاص بكورونا صادر قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، وأن يكون بنظام QR.

وقال مدير عام مطار بنينا الدولي عبد الله الشافعي لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الاثنين، إن هذا القرار جاء بتوصيات وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الامراض، الخاص بتقرير بعض الأحكام بجائحة فيروس کورونا المستجد “المتحور الهندي” بالمنافذ الليبية.

وأوضح الشافعي، أن القرار تم تعميمه على كل المطارات، بإلزام شركات الطيران بضرورة التنبيه على مدراء المحطات الخارجية التابعين لها بعدم قبول الركاب إلا بعد حصولهم على تحليل “PCR” الخاص بكورونا، وألا تزيد مدة التحليل عن 48 ساعة.