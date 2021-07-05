ضمن مذكرة التفاهم بين ليبيا ومصر.. وصول شحنة من الأكسجين المسال

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أفادت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، بتفعيل مذكرة التفاهم مع نظيرتها المصرية بإرسال شحنة من مادة الأكسجين المسال.

وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر فيسبوك، أن شاحنات الأكسجين المسال سيكون تدفقها بشكل مستمر لتغطية حاجة القطاع الصحي من مستشفيات ومراكز صحية في ليبيا.

وذكرت الوزارة أن هذه الخطوة هي بداية التعاون المشترك بين البلدين، وتفعيلا لمذكرة التفاهم المشترك بين وزارتي الصحة لتطوير القطاع وتدشينا لمرحلة جديدة للدفع بعجلة التقدم العلمي والفني والرفع من أداء القطاعين في البلدين.