“ديجان” ينهني مسيرته مع المشوار الطويل

أخبار ليبيا 24

ودع الصربي ديجان أرسوف، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنغازي، الفريق وجماهير النادي بسبب ظروفه الخاصة.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بـ فيسبوك، تسجيلا للمدرب الصربي أوضح فيه أن ظروفه الخاصة أحالت دون استمراره في قيادة تدريب الأهلي، مودعا جماهير النادي معتذرا عن تكملة المشوار مع الفريق.

وسافر المدرب الصربي إلى بلاده في 8 يونيو الماضي بسبب مرض زوجته، على أن يعود بعد الاطمئنان عليها.

يشار إلى أن فريق المشوار الطويل يتصدر جدول الترتيب في المجموعة الأولى برصيد 44 نقطة.