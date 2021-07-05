حملة توعوية عن أهمية التطعيم ضد كورونا في طبرق

5 يوليو، 2021 1:34 م
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أخبار ليبيا 24

قام المركز الوطني  لمكافحة الأمراض بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف” بتنظيم حملة توعوية بمدينة طبرق عن أهمية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وبحسب البيان الصادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قام الفريق بعرض مرئي لمشرفي التطعيمات بمقر الخدمات الصحية طبرق وبحضور شبيبة الهلال الأحمر والكشافة والمرشدات، حيث اطلعوا على آخر المستجدات حول فيروس كورونا .

قام الفريق الطبي المكون من فريق طوارئ صحة المجتمع القائم على هذه الحملة ومكتب الخدمات الصحية طبرق ومكتب الرعاية الصحية الأولية ومشرف التطعيمات بالمدينة بزيارة إلى مراكز التطعيم في المدينة للوقوف على سير حملة التطعيم وتقديم المشورة والتوعية الصحية والرد على استفسارات العاملين داخل المرافق الصحية.

 

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5 يوليو، 2021 1:34 م
12

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