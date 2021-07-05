بنغازي تشهد افتتاح القنصلية اليونانية

5 يوليو، 2021 10:15 م
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بوجواري والوفد اليوناني
بوجواري والوفد اليوناني

أخبارليبيا24

افتتح وفد دبلوماسي يوناني برئاسة نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية فرنك جانس اليوم الإثنين القُنصلية اليونانية في مدينة بنغازي.

والتقى الوفد المكون من عضوي مجلس النواب اليوناني والسفير اليوناني لدى ليبيا والقنصل اليوناني في مدينة بنغازي رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر بوجواري.

وناقش بوجواري مع الوفد اليوناني عدد من المواضيع ذات الاهتمام المُشترك وأهمها افتتاح القُنصلية اليونانية في مدينة بنغازي إضافة إلى التعاون في مجالات إعادة الإعمار والتبادل التجاري.

وطرح خلال الاجتماع عقد لقاءات مُشتركة بين رجال الأعمال اليونانيين والليبيين كما تم التطرق إلى تفعيل الخط الملاحي والجوي بعد استيفاء بعض المُتطلبات.

وعقب الاجتماع تم التوجه إلى مقر القُنصلية اليونانية في مدينة بنغازي بحي الفويهات حيث تم افتتاح القُنصلية اليونانية رسمياً وبحضور رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري ووكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية للشؤون القُنصلية مراد محمد وعدد من رجال الأعمال والاقتصاديين بالمدينة والمُهتمين بالشأن العام.

5 يوليو، 2021 10:15 م
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