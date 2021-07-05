النائب عبدالمنعم العرفي يرجح المصادقة على الميزانية خلال جلسة غد الثلاثاء

أخبارليبيا24- خاص

رجح عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب عبد المنعم العرفي اليوم الإثنين المصادقة على الميزانية خلال جلسة الغد الثلاثاء.

وأضاف العرفي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الميزانية قد تمرّ في حال قدم رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة إجابات وافية حول البنود محل الطعون من الأعضاء.

وذكر عضو لجنة المناصب السيادية أن تضمين قانون الزيادة الذي أقره مجلس النواب للمعلمين والداخلية على سُلم أولوياتنا إلا إذا قدم الدبيبة خطة بديلة كما صرح، تضمن تعديل القانون 15 الخاص بالمرتبات.

واستطرد العرفي :”إذا لم يتم ذلك فسنمرر القانون الصادر عن النواب إلى حين تعديله، وحينها سنلغي القانون الصادر عن النواب ونستبدله بالقانون المعدل”.

وأكد عضو لجنة المناصب السيادية أن هناك نقاط خلافية مثل وزارة الدفاع وميزانيتها، وأيضاً باب التنمية غير مبوب والأموال غير معروف أين ستذهب.

ولفت العرفي إلى أن جلسة اليوم كانت حول عمل حكومة الوحدة الوطنية خلال الثلاثة أشهر الماضية.