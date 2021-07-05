المنفي: فتح سجل الناخبين خطوة إيجابية تمهيداً للاستحقاق الوطني

5 يوليو، 2021 9:57 م
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المنفي والكوني
المنفي والكوني

أخبارليبيا24

قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الاثنين إن فتح سجل الناخبين يُعد خطوة إيجابية من المفوضية تمهيداً للاستحقاق الوطني، ووصولًا لإجراء انتخابات حرة وشفافة في موعدها نهاية العام.

وأشاد المنفي خلال لقاءه مع عضو المجلس موسى الكوني في طبرق للتباحث حول آخر المستجدات السياسية في ليبيا بنجاح جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في فتح سجل الناخبين.

ومن جهته، أكد الكوني، على جميع الأطراف ضرورة تقديم ما يلزم من تنازلات لإنجاح الانتخابات وتغليب مصلحة ليبيا على المصالح الشخصية.

ودعا عضو المجلس الرئاسي جميع المواطنين إلى ضرورة المشاركة في الاستحقاق المرتقب في ديسمبر المقبل والمبادرة بالتسجيل.

وتطرق اللقاء إلى سرعة حلحلة بعض المشاكل التي يعاني منها المواطن، مثل الانقطاعات المستمرة في الكهرباء، وملف اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتدابير الصحية، وعدداً من الملفات الخدمية، بالتنسيق مع رئيس الحكومة والوزارات ذات العلاقة.

5 يوليو، 2021 9:57 م
14

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