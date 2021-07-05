الليبية للاستثمار توقع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة مع اليونان

5 يوليو، 2021 10:38 ص
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أخبار ليبيا 24

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة مع اليونان، خاصة في مجال الطاقة البديلة، لما لدى الجانب اليوناني من تجربة سابقة في هذا المجال.

وجاء ذلك في زيارة رسمية لوفد دبلوماسي يوناني رفيع المستوى لمقر المؤسسة، برئاسة وكيل وزير الخارجية اليوناني المكلف بالتعاون الاقتصادي كوستاس فرانكويانيس.

وتعد الزيارة على رأس الخطوات الداعمة لإعادة العلاقات الاقتصادية، حيث ناقش الاجتماع سبل ومجالات الشراكة بين الشركات اليونانية عبر وكالة الاستثمار اليونانية مع المؤسسة وشركاتها التابعة.

وأبدت المؤسسة رغبتها في دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة باليونان، والمساهمة في استجلاب الشركات اليونانية للاستثمار داخل ليبيا.

من جانبه، أكد وكيل وزير الخارجية اليوناني، استعدادهم للدخول في شراكة استثمارية مع المؤسسة وشركاتها التابعة.

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5 يوليو، 2021 10:38 ص
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