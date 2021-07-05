الكبير يجتمع مع فريق الأمم المتحدة المعني بتقييم أداء البعثة الأممية

5 يوليو، 2021 5:45 م
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مصرف ليبيا المركزي

أخبار ليبيا24

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق عمر الكبير، اليوم الإثنين، مع فريق الأمم المتحدة المعني بتقييم أداء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برئاسة أبدولايا باثيلي والوفد المرافق له.

وجرى الاجتماع في حضور عدد من مدراء الإدارات والمستشارين بمصرف ليبيا المركزي .

وقال المصرف المركزي، إن الفريق الأممي استمع الفريق إلى تقييم مصرف ليبيا المركزي لأداء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال السنوات الماضية، والتوصيات بكيفية تطوير أداء عمل البعثة وتحسينه.

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5 يوليو، 2021 5:45 م
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