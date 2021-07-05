الدبيبة: نفكر في غلق حدودنا مع تونس لأسبوعين تفاديا لزيادة تفشي كورونا

5 يوليو، 2021 3:01 م
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عبد الحميد الدبيبة
عبد الحميد الدبيبة

أخبار ليبيا24

قال رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، إن الحكومة تفكر في إغلاق الحدود مع تونس لمدة أسبوعين تفاديًا لزيادة تفشي فيروس كورونا.

وأضاف، الدبيبة أثناء مثوله أمام مجلس النواب اليوم الإثنين، إن الإغلاق قد يكون بريًا كمرحلة أولى، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة في تنقل المرضى.

وسجّلت تونس خلال الأيام الماضية أرقاما مرتفعة من الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا.

وقد مددت الحكومة التونسية ساعات حظر التجول ليلا في مسعى لوقف الانتشار السريع لفيروس كورونا، بعدما سجلت البلاد رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية، حيث يبدأ الحظر من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا.

وقالت الحكومة إنها ستحظر كافة التجمعات حتى 11 يوليو.

 

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5 يوليو، 2021 3:01 م
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