 الدبيبة لتسييري طبرق: الحكومة ستدعم متطلبات المدينة

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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، على دعم حكومته لبلدية طبرق ومساعدتها في حل تحدياتها العاجلة واستيفاء عدد من الاحتياجات بقدر الإمكان في ظل غياب ميزانية معتمدة.

جاء ذلك خلال لقائه برئيس وأعضاء المجلس البلدي طبرق، حيث استمع إلى أهم متطلبات المدينة، والنظر فيما يمكن تنفيذه بشكل عاجل وما يتطلب اعتماد الميزانية.

وبحسب بيان الحكومة، تطرق اللقاء إلى عددًا من الموضوعات المتعلقة بتوفير بعض الاحتياجات في عدة مجالات منها الصحية والتي تتعلق بتجهيز المركز الصحي ببعض الأجهزة الحساسة والمهمة كالرنين، و”السيتي سكان” ، و”الامراي” ، إلى جانب إيفاد أطفال مرضى السرطان للعلاج بالخارج والذين يحتاجون إلى زراعة النخاع الشوكي.

وتناول اللقاء أيضًا استكمال بعض المشاريع والتي منها محطة الكهرباء التي تحتاج إلى 30 مليون لاستكمال الأعمال الميدانية وتركيب التوربينات الأولى والثانية وإدخالها ضمن الشبكة مع نهاية السنة، ومشاريع تتعلق بالمياه والصرف الصحي من توفير مياه صالحة للشرب ، ومشاريع تتعلق بالزراعة والثروة الحيوانية كتوفير كميات مدعومة من الأعلاف لدعم المربيين ، وتجهيز مديرية الأمن بالمعدات وتزويدها بـ 15 سيارة .

وأيضًا نطرق اللقاء، لاستكمال خمسة مدارس في المدينة ، واستكمال الأعمال الجارية بالكورنيش بأسرع وقت ممكن ، إلى جانب طريق عبدالفتاح يونس، ومن جانبهم طالب أعضاء المجلس بإعفاء الرسوم الجمركية بمنفذ السلوم البري.