الجامعة العربية تدعو الأطراف الليبية للتحلي بروح التوافق لإجراء الانتخابات في موعدها

أخبار ليبيا24

أعربت جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، عن أسفها لعدم تمكن ملتقى الحوار السياسي الليبي من التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات.

ونقلت الجامعة، عن مصدر مسؤول بالأمانة العامة، قوله إن جامعة الدول العربية تأسف لعدم تمكن ملتقى الحوار السياسي الليبي من التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية التي يفترض أن تعقد على أساسها الانتخابات المُقررة في ديسمبر القادم.

وأشار المصدر، إلى ضرورة تحلي جميع الأطراف بروح التوافق من أجل تذليل العقبات وتجاوزها، توطئة لعقد الانتخابات في موعدها.

وبحسب الجامعة، فقد أكد المصدر أن إرادة الليبيين، وكذلك الإرادة الدولية كما انعكست في مؤتمر برلين2 الشهر الماضي، واضحة في التأكيد على أهمية عقد الانتخابات في موعدها من دون تأخير.

ودعا المصدر، إلى بذل المزيد من الجهد في سبيل الوصول إلى التوافق المطلوب وعدم تضييع هذه الفرصة المهمة التي يتطلع إليها الشعب الليبي للوصول إلى مرحلة الاستقرار.