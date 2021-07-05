البعثة تدعو ملتقى الحوار لسرعة التوافق بشأن القاعدة الدستورية

أخبار ليبيا24

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الإثنين، أعضاء ملتقى الحوار السياسي للإسراع في مداولاته بغية التوصل إلى حلول وسط ووضع اللمسات الأخيرة على مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات.

وناشدت البعثة، مجلس النواب للاضطلاع بدوره واعتماد إطار قانوني يمكّن من اتخاذ خطوات ملموسة تعنى بالتنفيذ وفسح المجال أمام الشعب الليبي لممارسة حقوقه الديمقراطية بتاريخ 24 ديسمبر.

ورحّبت بعثة الأمم المتحدة بإطلاق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لعملية تحديث سجل الناخبين، حيث هنأت البعثة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على إطلاق هذه العملية، معتبرة أنها خطوة هامة نحو “تحقيق المطلب الذي ترنو إليه الأغلبية الساحقة من الشعب الليبي والمتمثل في إجراء انتخابات وطنية بتاريخ 24 ديسمبر 2021”.

وفشل ملتقى الحوار السياسي الليبي الأيام الماضية في جنيف في التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات.