استئناف جلسة مجلس النواب لمناقشة اعتماد مشروع الميزانية

الدبيبة: يناشد النواب بضرورة وضع معاناة المواطن أمام أعينهم

5 يوليو، 2021 1:33 م
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أخبار ليبيا 24

استأنف مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته المخصصة لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة، وذلك لاستكمال بنود ومخصصات الميزانية المقترحة من قبل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

جاء ذلك بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، ووزراء حكومته، لمناقشة البند الثاني والثالث من مشروع الميزانية الذي لاقى خلافاً بين أعضاء مجلس النواب.

 وناشد دبيبة خلال كلمته أمام المجلس بضرورة وضع معاناة المواطن أمام أعينهم، مؤكدا أن الحكومة مستعدة لاستقبال أي لجنة يضعها مجلس النواب لمراقبة المصروفات، وأضاف، «هدفنا هو خدمة الشعب وأرجو أن تساعدونا».

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5 يوليو، 2021 1:33 م
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