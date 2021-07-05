إنفوغرافيك ا مكافحة الأمراض يعلن رفع حالة التأهب لمواجهة كورونا

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار رفع حالة التأهب والترصد الوبائي لمواجهة كوفيد 19 “كورونا”

أسباب رفع حالة التأهب:

ارتفاع الإصابات بفيروس كوفيد 19 في الأيام الأخيرة

وصول معدل إيجابية الحالات إلى 15% من العينات المسحوبة

الوضع الوبائي الحرج في تونس

وشدد النجار على الالتزام بعدد من التدابير:

التحديث الأخير لتعريف حالة كوفيد 19

الالتزام ببرتوكول تتبع المخالطين والبؤر الوبائية

اتباع إجراءات الوقاية من:

التباعد الجسدي

ارتداء الكمامات والتعقيم

الالتزام بارتداء معدات الوقاية الشخصية

الاستخدام الرشيد لمعدات الحماية الشخصية

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