إنفوغرافيك ا مكافحة الأمراض يعلن رفع حالة التأهب لمواجهة كورونا
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار رفع حالة التأهب والترصد الوبائي لمواجهة كوفيد 19 “كورونا”
أسباب رفع حالة التأهب:
ارتفاع الإصابات بفيروس كوفيد 19 في الأيام الأخيرة
وصول معدل إيجابية الحالات إلى 15% من العينات المسحوبة
الوضع الوبائي الحرج في تونس
وشدد النجار على الالتزام بعدد من التدابير:
التحديث الأخير لتعريف حالة كوفيد 19
الالتزام ببرتوكول تتبع المخالطين والبؤر الوبائية
اتباع إجراءات الوقاية من:
التباعد الجسدي
ارتداء الكمامات والتعقيم
الالتزام بارتداء معدات الوقاية الشخصية
الاستخدام الرشيد لمعدات الحماية الشخصية
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