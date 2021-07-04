نائبة البعثة الأممية تطالب بضرورة إنجاز القاعدة الدستورية

مناشدة أعضاء ملتقى الحوار بالتوافق على القاعدة الدستورية في أسرع وقت

4 يوليو، 2021 7:30 م
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جورجيت غاليون
جورجيت غاليون

أخبار ليبيا 24

طالبت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جورجيت غاليون، بضرورة إنجاز القاعدة الدستورية في أسرع وقت لإتمام الانتخابات في موعدها.

غاليون وقالت في كلمة لها خلال افتتاح المركز الإعلامي لمفوضية الانتخابات اليوم الأحد على ضرورة إنجاز القاعدة الدستورية قبل أي خطوات أخرى .

وناشدت أعضاء ملتقى الحوار بالتوافق على القاعدة في أسرع وقت .. مثمنة دور المفوضية وقدرتها في الحفاظ على وحدتها طيلة سنوات الانقسام التي شهدتها البلاد.

4 يوليو، 2021 7:30 م
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