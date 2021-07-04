معلنة استقالتها .. “العزابي” : نختلف تمامًا في الرؤى الجديدة للقيادة الجديدة لحزب الإخوان "العزابي" كنت قريبة جدًا من قيادات الحزب قبل حتى انضمامي له في 2019

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت الناطقة باسم حزب العدالة والبناء، سميرة العزابي، اليوم الأحد، استقالتها من عضوية الحزب ومن كافة المهام المكلفة بها.

الغزابي، في فيديو بثته عبر حسابها بـ”فيسبوك”، قالت “إنها تعلن استقالتها من عضوية العدالة والبناء ومن كافة المهام الموكلة بها في ظل تولي قيادة جديدة نختلف معها في الرؤى ونتمنى لها التوفيق في المهام المكلفة بها”، بحسب قولها.

وكان حزب العدالة والبناء، أعلن في أواخر الشهر الماضي، عن اختيار القيادي الإخواني المدعو عماد عبد اللطيف البناني رئيسا للحزب في الانتخابات الأخيرة.

ومن المقرر، أن تستمر ولاية البناني لمدة 4 أعوام خلفا للمدعو لمحمد صوان الذي تزعم الحزب خلال 9 سنوات على التوالي .

وأكد الغزابي إنها تولت نائب رئيس حزب العدالة والبناء لشؤون المرأة والشباب والمتحدث الرسمي باسم الحزب، وكانت قريبة جدًا من قيادات الحزب قبل انضمامها له في 2019، ولأنها كانت مقتنعة بالحزب وممارسته السياسية والأهداف والبرامج والخطط والتي يقوم بها في الساحة السياسية، بحسب زعمها.

الغزابي تابعت أن الانتخاب الأخيرة نتج عن اختيار قيادة جديدة نختلف معها، ولهذا لا أستطيع الاستمرار في الحزب، على حد ادعائها.

يشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا – المصنفة كمنظمة إرهابية من قبل مجلس النواب الجسم الشرعي في ليبيا، أعلنت تحولها إلى جمعية تحت اسم “الإحياء ‏والتجديد”، في الثاني من شهر مايو الماضي .