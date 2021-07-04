عميد بلدية وازن: البلدية تفتقر لأبسط المقومات لمكافحة كورونا

أخبارليبيا24- خاص

طالب عميد بلدية وازن أحمد عيسى كردي الجهات المختصة بالوقوف وقفة جادة للمناطق الحدودية التي تعتبر مصدراً للوباء، وتفتقر لأبسط المقومات لمكافحة فيروس كورونا.

وقال كردي لـ”أخبارليبيا24″ إن الوضع الوبائي يعتبر كغيره من المدن والمناطق الليبية، مستقر نوعاً مع الحذر الشديد والترقب، مؤكداً أن البلدية مهمشة بالرغم من أنها منطقة حدودية والإمكانيات فيها لمكافحة نقل وانتشار العدوى بالفيروس بسيطة ومحدودة.

وأوضح عميد البلدية أن البلدية تشهد إهمالاً شديداً من قبل الجهات المختصة، خصوصاً مع انتشار الطفرات والتحورات الجديدة للفيروس، داعياً وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض وحكومة الوحدة الوطنية، بتقديم الدعم اللازم وخطة واضحة.

وأشار كردي إلى أن الخدمة في مكافحة الفيروس كانت شبه عشوائية ولا توجد خطة واضحة فيما سبق، وهناك تقصير واضح، وهناك تخوف من أن يصبح الوضع كارثي في حال تقاعسهم.

وكانت ليبيا أغلقت معبر ذهبية – وازن الحدودي مع تونس لمدة أسبوعين كأجراء احترازي، بسبب انتشار فيروس كورونا في تونس بشكل مرتفع ورصد وتسجيل حالات للطفرة الهندية.

وأضاف عميد بلدية وازن في تصريح في وقت سابق أنه سيكون هناك استثناء للحالات الإنسانية بكل تأكيد والعالقين بالبلدين، بعد إتمام الإجراءات الاحترازية المطلوبة وإعداد المسحات والتحاليل المطلوبة، مشيراً إلى أن فور وصول الخطاب إليهم قاموا بالإغلاق فورا.