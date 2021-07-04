شحن مليون برميل من النفظ لإيطاليا عبر ميناء الحريقة 

شحن مليون برميل من النفظ لإيطاليا عبر ميناء الحريقة 

4 يوليو، 2021 9:55 م
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ميناء الحريقة النفطي
ميناء الحريقة النفطي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق رسوا الناقلة النفطية ” اوتومل بولت ” اليوم الأحد لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى إيطاليا.

المصدر أوضح في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير بلغ 240 ألف برميل .

وذكر أن عمليات الشحن تتم وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

يشار أن ميناء الحريقة النفطي في طبرق يستقبل النفط الخام من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة .

4 يوليو، 2021 9:55 م
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