حسام حسن يقود الأهلي طرابلس للفوز على  المدينة

4 يوليو، 2021 6:18 م
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أخبار ليبيا 24

قاد   النجم  المصري، حسام حسن، فريقه الأهلي طرابلس للفوز  على جاره  المدينة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقان  على أرضية ملعب طرابلس الدولي  مساء السبت لحساب الجولة 16 من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

ونجح  الهداف، حسام حسن، في خطف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77 من عمر المباراة  برأسية لم ينجح حارس المدينة في إبعادها

وبهذا الانتصار  رفع  رفاق أنيس سلتو رصيدهم إلى 34 نقطة في الترتيب  الثاني للمجموعة الثانية ليقلص الفارق مع الاتحاد صاحب الترتيب الأول إلى 6 نقاط.

هذا وتوقف رصيد المدينة عند 18 نقطة في المركز السابع.

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4 يوليو، 2021 6:18 م
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