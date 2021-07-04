تعليق الدراسة ببلدية براك الشاطئ بسبب تفشي كورونا

أخبار ليبيا 24

قرّرت بلدية براك الشاطئ، اليوم الأحد، تعليق الدراسة لسنوات النقل من الصف الاول الابتدائي حتى صف الثاني ثانوي لمدة أسبوع؛ وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا مؤخراً في بعض المحلات بالبلدية.

وجاء ذلك خلال اجتماع ضم عميد المجلس البلدي المكلف ومسؤول مراقبة التعليم بالبلدية ومسؤول قسم الفلترة والخدمات الصحية.

واستثنى القرار طلبة الشهادتين الإعدادية و الثانوية على أن تراعي الإجراءات الاحترازية بكل مدرسة.

و أوضحت البلدية عبر صفحتها عبر فيسبوك أنه بناءً على الحالة الوبائية وتقديراتها من قبل مركز الفلترة بالبلدية، سيصدر تعميم يوضح الاستمرار بالدراسة من عدمها وذلك يوم الخميس المقبل.

كما طالبت البلدية من جميع مدراء المؤسسات التعليمية تعقيم مدارسهم بالتنسيق مع لجنة الإطار الوبائي بالمراقبة، ودعت مدراء المدارس للتبليغ في حال ظهور أي حاله مصابة في المدارس.