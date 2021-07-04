تعرف على أسباب تأخر صرف منحة الزوجة والأولاد وشروط صرفها

4 يوليو، 2021 12:07 م
7
وفاء الكيلاني
وفاء الكيلاني

أخبارليبيا24

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني أن الوزارة تستطيع صرف علاوة الزوجة قبل عيد الأضحى.

وأفادت الكيلاني – بحسب صحيفة صدى الاقتصادية – أنه للصرف لبعض الفئات نحتاج إلى بعض الدعم المالي لتكملة النواقص المتواجدة لدينا.

وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن سبب عدم صرف المنحة عن أشهر أبريل ومايو ويونيو وسبب عدم صرف علاوة الزوجة والبنات نتيجة للانقسام السياسي والأمر ليس بهذه السهولة.

وأضافت الكيلاني :”نحن قدمنا لرئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة طلب دعم للتحول الرقمي في الوزارة فهي وزارة متهالكة ولا يوجد بها أي أساسيات للتحول الرقمي أو لتقنية المعلومات”.

وتابعت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة بها الكثير من المعوقات والتحديات وتم تقديم الدعم باقي الوزارات ومصلحة الأحوال المدنية بالصرف الأول للمنحة من يناير إلى مارس.

4 يوليو، 2021 12:07 م
7

مقالات ذات صلة

بلقاسم النمر

النمر: جئنا لهذا المؤتمر خلف المطلب الشعبى الانتخابات في موعدها

4 يوليو، 2021 1:33 م
افتتاح منظومة تسجيل الناخبين

العليا للانتخابات تعلن افتتاح منظومة تسجيل الناخبين

4 يوليو، 2021 1:20 م
أم العز الفارسي

الفارسي تخاطب معرقلي مشروع الوصول إلى الانتخابات

4 يوليو، 2021 12:36 م
طقس ليبيا

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة أيام المقبلة

4 يوليو، 2021 11:25 ص
زر الذهاب إلى الأعلى