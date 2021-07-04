“اليعقوبي” تتهم “الدبيبة” و”الصلابي” بالتخطيط لإسقاط حكومة الوفاق "اليعقوبي" لــ"الدبيبة" إذا نسيت أفكرك أنت من دعمت حرب الكانيات ضد حكومة الوفاق

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اتهمت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، السيدة اليعقوبي، رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بالتخطيط لإسقاط حكومة الوفاق.

اليعقوبي قالت في تغريدة لها اليوم الأحد “سؤال موجه إلى معالي رئيس الوزراء / عبدالحميد الدبيبة.. س- من خطط ودعم حرب الكانيات التي كان هدفها إسقاط حكومة الوفاق للسيطرة على السلطة “وعدة أسباب أخرى ” ؟”.

وأضافت “دعم هذه الحرب كلاً من “الدبيبه + علي الصلابي” (المراجعات).. غر سمعت السي “دبيبة” يتكلم عن موضوع الحرب… والتابعون له في لجنة الحوار يسوقون بأن الانتخابات ستؤدي إلى حرب .. قلت بالك ناسي أفكرك “.