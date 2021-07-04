“اليعقوبي” تتهم “الدبيبة” و”الصلابي” بالتخطيط لإسقاط حكومة الوفاق

"اليعقوبي" لــ"الدبيبة" إذا نسيت أفكرك أنت من دعمت حرب الكانيات ضد حكومة الوفاق

4 يوليو، 2021 7:52 م
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السيدة اليعقوبي
السيدة اليعقوبي

أخبار ليبيا 24 – خبر

اتهمت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، السيدة اليعقوبي، رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بالتخطيط لإسقاط حكومة الوفاق.

اليعقوبي قالت في تغريدة لها اليوم الأحد “سؤال موجه إلى معالي رئيس الوزراء / عبدالحميد الدبيبة.. س- من خطط ودعم حرب الكانيات التي كان هدفها إسقاط حكومة الوفاق للسيطرة على السلطة “وعدة أسباب أخرى ” ؟”.

وأضافت “دعم هذه الحرب كلاً من “الدبيبه + علي الصلابي” (المراجعات).. غر سمعت السي “دبيبة” يتكلم عن موضوع الحرب… والتابعون له  في لجنة الحوار يسوقون بأن الانتخابات ستؤدي إلى حرب .. قلت بالك ناسي أفكرك “.

4 يوليو، 2021 7:52 م
14

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