النمر: جئنا لهذا المؤتمر خلف المطلب الشعبى الانتخابات في موعدها

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قال عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف بالقاسم النمر جئنا لهذا المؤتمر ولا اصطفاف لنا إلا خلف المطلب الشعبى الانتخابات في موعدها.

وتابع النمر في منشور عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أمس السبت أن من أفشل هذا الاستحقاق هو من أصر على مخالفة ما اتفقنا عليه في تونس وجنيف.

وأضاف عضو ملتقى الحوار السياسي الكرة الآن في ملعب المجتمع الدولى والشارع.

وكان النمر قال الجمعة إن من أسماهم بالمعرقلون والمستفيدون من الوضع الراهن نجحوا بإفشال الملتقى.

وأضاف النمر عبر حسابه على “فيسبوك” أن هؤلاء المعرقلون نجحوا في ترحيل الانتخابات بطرح مخالفة جسيمة لخارطة الطريق أطاحت بالتوافق حول الانتخابات في موعدها.

وتابع عضو الملتقى :”المجتمع الدولي منافق وبلادكم مسلوبة الإرادة والقرار أمام قطاع الطرق واللصوص، تأمر مفضوح يشارك فيه الداخل الخارج”.

وختم النمر منشوره قائلا :”لن يبقى أمامكم مخرج إلا الخروج للشارع وإسقاط هذه الأجسام وعلى رأسها ملتقى الحوار السياسي”.