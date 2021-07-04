الكوني: لن نستطيع  مصادرة حق أي مواطن في اختيار من يقود ليبيا

4 يوليو، 2021 7:26 م
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افتتاح المكتب الإعلامي للمفوضية العليا
افتتاح المكتب الإعلامي للمفوضية العليا

أخبار ليبيا 24

قال عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني إن بلاده تواجه تحديا هاما يتمثل في المشاركة الكثيفة في الانتخابات، مؤكدًا أنه “لا نستطيع مصادرة حق أي مواطن في اختيار من يقود المرحلة القادمة في ليبيا”.

وأضاف خلال كلمة له ضمن فعاليات افتتاح المكتب الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات إنه يأمل في التوصل إلى قاعدة دستورية جديدة سريعا لتنظيم الانتخابات “حتى لا ندخل في المحظور”.

وحضر المؤتمر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وعدد من نواب البرلمان، كما أن المستشار عقيلة صالح الذي يزور اليونان حاليًا، بثت له كلمة مسجلة خلال الافتتاح .

4 يوليو، 2021 7:26 م
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