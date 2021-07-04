الفارسي تخاطب معرقلي مشروع الوصول إلى الانتخابات

4 يوليو، 2021 12:36 م
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أم العز الفارسي
أم العز الفارسي

أخبارليبيا24

وجهت عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي رسالة إلى معرقلي مشروع الوصول إلى الانتخابات ممن بلغ بهم الفرح مبلغه.

وقالت الفارسي في رسالتها :”يكفي أن التاريخ سيرصد لكم تأمركم على شعبكم المسكين الذي وثق بكم ومنحكم ثقته، فلعبتم بأحلامه”.

وتابعت عضو الملتقى :”لا أحد يحسد الفرحين والمتغنين بدفن حلم الليبيين في انتخابات على الأقل تزيح هذه الوجوه المستفزة من المشهد السياسي فطوبي لهم”.

وأضافت الفارسي :”هم يعتقدون أن حلم الانتخابات في ليلة صيف وانقضى، ويعتقدون أن وجودهم أزلي وأن الليبيين لا أهلية لهم للفعل طالما كان نتاج صندوقهم مثل البعض من هؤلاء – مع احترامي للقلة -“.

واستطردت عضو الملتقى :”لكن أوكد لكم لامفر من تغييركم وتجديد شرعية المؤسسات الليبية ولا مفر لنا ولا لكم إلا الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة ومتزامنة 24 ديسمبر 2021”.

4 يوليو، 2021 12:36 م
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