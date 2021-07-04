الفارسي تخاطب معرقلي مشروع الوصول إلى الانتخابات
أخبارليبيا24
وجهت عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي رسالة إلى معرقلي مشروع الوصول إلى الانتخابات ممن بلغ بهم الفرح مبلغه.
وقالت الفارسي في رسالتها :”يكفي أن التاريخ سيرصد لكم تأمركم على شعبكم المسكين الذي وثق بكم ومنحكم ثقته، فلعبتم بأحلامه”.
وتابعت عضو الملتقى :”لا أحد يحسد الفرحين والمتغنين بدفن حلم الليبيين في انتخابات على الأقل تزيح هذه الوجوه المستفزة من المشهد السياسي فطوبي لهم”.
وأضافت الفارسي :”هم يعتقدون أن حلم الانتخابات في ليلة صيف وانقضى، ويعتقدون أن وجودهم أزلي وأن الليبيين لا أهلية لهم للفعل طالما كان نتاج صندوقهم مثل البعض من هؤلاء – مع احترامي للقلة -“.
واستطردت عضو الملتقى :”لكن أوكد لكم لامفر من تغييركم وتجديد شرعية المؤسسات الليبية ولا مفر لنا ولا لكم إلا الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة ومتزامنة 24 ديسمبر 2021”.