العليا للانتخابات تعلن افتتاح منظومة تسجيل الناخبين

4 يوليو، 2021 1:20 م
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افتتاح منظومة تسجيل الناخبين
افتتاح منظومة تسجيل الناخبين

أخبارليببيا24

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات اليوم الأحد عن انطلاق أولى مراحل العملية الانتخابية بافتتاح منظومة تسجيل الناخبين.

وأوضحت المفوضية عبر حسابها على “فيسبوك” أنه بعد قليل يبدأ العد التنازلي لافتتاح منظومة تسجيل الناخبين.

وأضافت :”ستبدأ المنظومة في استقبال رسائل المواطنين الراغبين في التسجيل أو تغيير مراكز انتخابهم، أو الذين وصلوا إلى السن القانونية للتسجيل للانتخاب. ستنطلق المنظومة بعد دقائق قليلة من الآن

وقال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، إن انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين كأول مرحلة من مراحل العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر القادم.

ووقعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مذكرة تفاهم مع الشركة الليبية القابضة للاتصالات، حيث قال السايح :”إن عملية تسجيل الناخبين تتم عن طريق عمليات الاتصال والرسائل النصية”.

وذكر رئيس مجلس المفوضية خلال التوقيع :”أن عملية التسجيل له علاقة وطيدة بقطاع الاتصالات، إضافة إلى تدفق معلومات الاقتراع، وبهذا تعد الشركة شريكا أساسياً للمفوضية بما تقدمه من خدمات لتسهيل إجراء العملية الانتخابية.

4 يوليو، 2021 1:20 م
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