الحكومة تقف على احتياجات بلدية طبرق الدبيبة يبحث مع بوالخطابية المشاريع المنفذة وغير المنفذة والعراقيل التي تواجه بلدية طبرق

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وقف رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، على احتياجات بلدية طبرق والعراقيل التي تواجه المشاريع المنفذة وغير المنفذة بالبلدية.

وجاء ذلك في اجتماع عقده رئيس الحكومة بحضور عدد من الوزراء وعميد وأعضاء بلدية طبرق ومدير مكتب المشروعات بالبلدية.

وبحث عميد البلدية، فرج بوالخطابية، مع رئيس مجلس الوزراء المشاريع المنفذة وغير المنفذة والعراقيل التي تواجه البلدية من مشاكل الطرق والمياه والكهرباء وقطاع الصحة.

واستعرض عميد بلدية طبرق خلال الاجتماع النقاط التي تخص الأمن ونقص الإمكانيات بعدد من القطاعات .