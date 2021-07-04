الأعلى لحوض النفط والغاز: تصريحات نورلاند تدخل سافر في الشأن الليبي المطالبة بتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

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اعتبر المجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز والمياه أن تصريحات السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند عقب لقائه برئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط تعد تدخلا سافرا في الشأن الليبي.

وأعرب المجلس في بيان له استنكاره الشديد للتصريحات لما تتضمنه من عبارات غير لائقة بالدبلوماسية الدولية تصدر عن سفير دولة تدعو للوحدة والسيادة من جهة وتخرق في ذات الوقت المواثيق الدولية.

وأكد المجلس دعمه للقوات المسلحة العربية الليبية في حماية الثروات وحقول إنتاج النفط والغاز وموانئ التصدير، مطالبين بضرورة تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط .