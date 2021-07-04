إنقاذ 251 مهاجرًا في عمليتين منفصلتين قبالة سواحل طرابلس

أخبارليبيا24

قال الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية إن إحدى الدوريات تمكنت أمس السبت من إنقاذ 132 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة.

وأضاف الناطق أن عدد 130 مهاجر غير شرعي تم استلامهم من قبل جهاز الهجرة غير الشرعية، ومهاجرين اثنين استلمتهم المنظمات الإنسانية.

وأشار الناطق الرسمي إلى أن المهاجرين كانت جنسياتهم آسيوية وعربية وأفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وأوضح الناطق أنه فور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق (راس أجدير) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.

وكان حرس السواحل الليبية تمكن الجمعة من إنقاذ 121 مهاجرًا غير شرعي من الجنسيات الأفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.