هذا ما غرّد به علي زيدان بشأن إجراء الانتخابات

3 يوليو، 2021 3:20 م
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رئيس الحكومة الليبية المؤقتة الأسبق علي زيدان

أخبار ليبيا24

لازالت ردود الأفعال المعارضة لمقترحات تأجيل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر نهاية هذا العام متواصلة، حيث شددت العديد من الشخصيات الليبية من بينها رؤساء حكومات ووزراء ومسؤولين سابقين على ضرورة اجرائها في موعدها والالتزام بخارطة الطريق المتفق عليها في ملتقى الحوار السياسي.

رئيس الحكومة الليبية المؤقتة الأسبق، علي زيدان، أعرب عن اعتراضه لتأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية يوم 24 ديسمبر 2021.

وأكد زيدان، في تغريدة على تويتر، اليوم السبت، على أن الانتخابات، هي: “المطلب والأولوية والكلمة الجامعة لليبيين من أجل خلاصهم ونهاية الأزمة، فلا تراجع عنها ولا نكوص”.

يأتي ذلك فيما فشل أعضاء ملتقى الحوار السياسي في اجتماعهم الأخير في العاصمة السويسرية جنيف، في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مقترح قاعدة دستورية، وذلك وسط دعوات البعض إلى تأجيل الانتخابات إلى موعد آخر أو إقامة انتخابات تشريعية فقط في نفس الموعد مع تأجيل الانتخابات الرئاسية.

 

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3 يوليو، 2021 3:20 م
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