هذا ما غرّد به علي زيدان بشأن إجراء الانتخابات

أخبار ليبيا24

لازالت ردود الأفعال المعارضة لمقترحات تأجيل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر نهاية هذا العام متواصلة، حيث شددت العديد من الشخصيات الليبية من بينها رؤساء حكومات ووزراء ومسؤولين سابقين على ضرورة اجرائها في موعدها والالتزام بخارطة الطريق المتفق عليها في ملتقى الحوار السياسي.

رئيس الحكومة الليبية المؤقتة الأسبق، علي زيدان، أعرب عن اعتراضه لتأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية يوم 24 ديسمبر 2021.

وأكد زيدان، في تغريدة على تويتر، اليوم السبت، على أن الانتخابات، هي: “المطلب والأولوية والكلمة الجامعة لليبيين من أجل خلاصهم ونهاية الأزمة، فلا تراجع عنها ولا نكوص”.

الانتخابات البرلمانية والرأسية يوم 24 ديسمبر 2021م هي المطلب والاولوية والكلمة الجامعة لليبيين من اجل خلاصهم ونهاية الازمة .. فلا تراجع عنها ولانكوص . — Ali Zeidan (@AliZeidanZ) July 3, 2021

يأتي ذلك فيما فشل أعضاء ملتقى الحوار السياسي في اجتماعهم الأخير في العاصمة السويسرية جنيف، في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مقترح قاعدة دستورية، وذلك وسط دعوات البعض إلى تأجيل الانتخابات إلى موعد آخر أو إقامة انتخابات تشريعية فقط في نفس الموعد مع تأجيل الانتخابات الرئاسية.