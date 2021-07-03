نورلاند: غالبية أعضاء الملتقى حاولوا إدخال حبوب سامة لضمان عدم إجراء الانتخابات

3 يوليو، 2021 11:44 ص
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أخبار ليبيا 24

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أن العديد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي في جنيف حاولوا إدخال حبوب سامة تضمن عدم إجراء الانتخابات، إما عن طريق إطالة العملية الدستورية أو من خلال خلق شروط جديدة يجب تلبيتها لإجراء الانتخابات.

وفي بيان نشرته السفارة الأمريكية لدى ليبيا، علق نورلاند على فشل ملتقى الحوار السياسي في التوصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية التي ستجرى الانتخابات العامة بمقتضاها.

وأوضح نورلاند أن بعض الأعضاء يدعون أنهم يعملون نيابة عن القادة السياسيين الذين قدموا للولايات المتحدة تأكيدات واضحة بأنهم يدعمون انتخابات ديسمبر.

 

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3 يوليو، 2021 11:44 ص
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