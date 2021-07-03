موسعا الفارق مع الأهلي طرابلس.. الاتحاد يحقق فوزا هاما على المحلة

3 يوليو، 2021 10:49 ص
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أخبار ليبيا 24

حقق فريق الاتحاد فوزا هاما على جاره المحلة بنتيجة هدفين دون رد في اللقاء الذي جرى الجمعة، على أرضية ملعب طرابلس ضمن الجولة 16 من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وسجل الاتحاد خلال هذا اللقاء الفوز الثامن له على التوالي والـ12 في الدوري الليبي هذا الموسم.

وتقدم الاتحاد عبر هدف المحترف التونسي علي  العامري، في الدقيقة 25، وأضاف معاذ عيسى الهدف الثاني  في الدقيقة 90+5 من زمن اللقاء.

بهذا الانتصار، عزز فريق العاصمة الليبية صدارته للمجموعة الثانية برصيد 40 وبفارق 9 نقاط عن غريمه التقليدي الأهلي طرابلس وصيف المجموعة.

من جانبه توقف رصيد المحلة عند النقطة 18 في المركز التاسع في جدول الترتيب مؤقتا.

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3 يوليو، 2021 10:49 ص
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