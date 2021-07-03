مرغم: يجب إجراء الانتخابات في المناطق غير الخاضعة ‏لسيطرة “حفتر” فقط مرغم: استبعاد الدستور من قبل البعثة أول خطوة لنصرة "حفتر"

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد عضو المؤتمر الوطني السابق، وعضو جماعة الإخوان ‏المسلمين، محمد مرغم، أن برنامج البعثة الأممية منذ بداية عمله ‏على تمكين خليفة حفتر من السيطرة على ليبيا.‏

مرغم أوضح في تصريحات لقناة “التناصح” – الداعمة للجماعات الإرهابية – أنه ‏رغم أن حفتر هجم على طرابلس والأمين العام للأمم المتحدة كان في ‏منتصف طرابلس، فماذا فعلوا له أخرجوا السراج وأبقوا على حفتر، ‏لأنه رفض أن يكمل برنامجهم في التمكين لحفتر .‏

وأشار إلى أن الحل عند البعثة الأممية أنهم لا يريدون حل المشكلة ‏بل يريدون التمكين لحفتر، والمشكلة الرئيسية أمامهم في هذا ‏البرنامج هو وجود القوات التركية في ليبيا، ولذلك يريدون أن يأتوا ‏بحكومة شرعية تخرج القوات التركية.‏

وأضاف بقوله “الذي يجري في جنيف كله، من أن أجل استبعاد ‏مشروع الدستور، الذي أقرته الهيئة التأسيسة وهذا المشروع جاهز ‏من 4 سنوات، ويريدون التغاضي عنه لأن الليبيين اتفقوا في ‏هذا المشروع على استبعاد العناصر العسكرية وأصحاب الجنسيات ‏الأجنبية فلذلك يجب استبعاد المشروع ”.‏

ووصف استبعاد الدستور من قبل البعثة الأممية أول تلك ‏الخطوات لنصرة حفتر، وأنهم يريدون إرسال قاعدة دستورية لا تمنع ‏حفتر من الترشح ولا تحرمه من منصبه العسكري أيضا، لافتا إلى أن ‏تشكيل لجنة للتوافق استبعاد كامل لكل أعضاء ملتقى الحوار ‏وكأنهم لا يشاركون في اتخاذ القرار.‏

واستمر في هجوم على البعثة الأممية بقوله إنها تسعى لإخراج الأمر ‏من أيدي الليبيين، ويريدون سلطة تعتمد على سند خارجي، خاصة ‏وأن البعثة الأممية منذ انتخاب البرلمان، ورفضهم حكم المحكمة ‏الدستورية، ودعمهم للطرف الآخر وأعطوه السلطة التشريعية عن ‏طريق الدعم الدولي أي بسند خارجي خلافا بالقانون.‏

ولفت إلى أن البعثة الأممية تهدم الدستور، ولا تريد كل ما ‏يساند السيادة الوطنية، قائلاً “وأي هدف آخر سيجعل ‏الأمواج تتلطمنا بصورة متكررة على الدوام”.‏

وانتقل بحديثه عن مستقبل 24 ‎ديسمبر والانتخابات، ‏بقوله “ورغم تأييدي لإجراء الاستفتاء والانتخابات بما يرضى به ‏الشعب الليبي ولكن هناك عائق للانتخابات، وهو وجود حفتر على ‏مساحة واسعة من الأراضي الليبية”.‏

وأردف قائلا “لن يكون هناك استفتاء شفاف أو انتخابات ‏شفافة وحفتر لن يسمح بأي منطقة تحت سيطرة بأن ينتخبوا ‏بحرية وسيواجهها نفس الخطر”.‏

واتسدرك قائلا “ينبغي أن تتم الانتخابات في المناطق غير الخاضعة ‏لسيطرة حفتر، وعلينا أن نجري انتخابات في المناطق غير الخاضعة ‏لحفتر”.‏