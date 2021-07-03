محمد الحسناوي عضو ملتقى الحوار يعلن فشل الملتقى ويطالب بحله

3 يوليو، 2021 12:12 ص
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ملتقى الحوار
ملتقى الحوار

أخبارليبيا24- خاص

أعلن عضو ملتقى الحوار السياسي محمد العجيلي الحسناوي عن فشل الحوار في إنجاز القاعدة الدستورية، لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 .

وقال الحسناوي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ لجمعة عقب انتهاء الجلسة، أن الحل يكمن في حل لجنة الحوار.

وكان عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي بالقاسم النمر قال الجمعة إن من أسماهم بالمعرقلون والمستفيدون من الوضع الراهن نجحوا بإفشال الملتقى.

وأضاف النمر عبر حسابه على “فيسبوك” أن هؤلاء المعرقلون نجحوا في ترحيل الانتخابات بطرح مخالفة جسيمة لخارطة الطريق أطاحت بالتوافق حول الانتخابات في موعدها.

وتابع عضو الملتقى :”المجتمع الدولي منافق وبلادكم مسلوبة الإرادة والقرار أمام قطاع الطرق واللصوص، تأمر مفضوح يشارك فيه الداخل الخارج”.

زختم النمر منشوره قائلا :”لن يبقى أمامكم مخرج إلا الخروج للشارع وإسقاط هذه الأجسام وعلى رأسها ملتقى الحوار السياسي”.

3 يوليو، 2021 12:12 ص
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