في إشارة لحفتر.. الدبيبة: لن أقبل بالخضوع لأي جهة داخلية مدعومة من الخارج الدبيبة: نتوقع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ليبيا قريبًا

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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إنه لا يقبل أن يكون تحت سيطرة أي جهة داخلية مدعومة من الخارج تتلقى أموالاً لدعم الحرب – في إشارة للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر”، على حد زعمه.

أضاف الدبيبة، في استضافة مباشرة للحكومة على فيسبوك عبر منصة حكومتنا، أن هناك دول طامعة في خيرات ليبيا، ولا بد أن يتفق الليبيون للتقدم بالبلاد، وأنه يتوقع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ليبيا.

وتابع ” أتعهد بدعم شريحة المتقاعدين بعد اعتماد الميزانية وسنعمل على إنشاء مشروع سكني مستعجل للشباب، وسنعمل على إعادة هيكلية التخطيط العمراني في ليبيا”.

واستطرد:” أزلنا العشوائيات بسبب التعدي على الأملاك العامة، و خصصنا 48 في المائة من باب التنمية لقطاع النفط، علماً أن العالم بدأ يعمل على الطاقات البديلة ولن يكون هناك مستقبل للنفط بعد 15 عاما”.

وشدد على ضرورة استغلال الموارد بالشكل الأمثل قبل أن يستغني العالم عن النفط، وأيضا يجب أن يصل إنتاج ليبيا من النفط الخام إلى 4 أو 5 ملايين برميل يوميا، وميزانية حكومة الوحدة الوطنية أقل ميزانية في تاريخ الحكومات السابقة، وقد قدمنا مشروع الميزانية قبل 3 أشهر ولكن لم تتم الموافقة عليها حتى الآن، والإثنين المقبل سأتوجه إلى مجلس النواب لمناقشة موضوع الميزانية، ونتوقع أن يصادق مجلس النواب على مشروع الميزانية.