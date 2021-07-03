فوز وصدارة لأواسط الصقور على جاره المختار في طبرق

3 يوليو، 2021 12:22 ص
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أواسط الصقور
أواسط الصقور

أخبارليبيا24- خاص

حقق فريق أواسط الصقور فوزاً بملعبه بمدينة طبرق على جاره أواسط المختار بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وجاءت أهداف المباراة حيث بادر أواسط الصقور بالتسجيل عن طريق طارق اسكنيز وعادل المختار في دقائق الشوط الأول عن طريق محمد فوزي .

وفي نهاية المباراة نجح الصقور في إضافة الهدف الثاني من علامة الجزاء عن طريق عبدالمالك اعبيد .

وبذلك يضع أواسط الصقور في رصيده 3 نقاط ثمينة ليرفع رصيده إلى 18 نقطة وليبقى المختار برصيده السابق 13 نقطة .

مدرب فريق الصقور هشام معتوق ومدرب المختار جمعة شعبان، وأدار اللقاء الحكم علي الجارح وساعده كل من اعبيد الجازوي ووليد المحارب وحكم رابع فرج فيتوري.

3 يوليو، 2021 12:22 ص
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