شركة النهر تستنكر التدخلات الخارجية في شؤونها

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أعربت، شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء المحدودة، اليوم السبت، عن تفاجئها بوجود تدخلات خارجية لا علاقة لها بمسائل إدارية بحتة من اختصاص إدارتها.

وقالت الشركة، في بيان، إن تلك التدخلات الخارجية أدت إلى حرمانها من فرصة الحصول على القيمة المعتمدة لها كاملة وفقا للجنة تقييم الشركات المتعثرة والبيانات المقدمة لها، والتي تم فحصها وإقرارها من قبل اللجنة المكلفة.

ولفتت الشركة، إلى أن ذلك سيكون له مردود سلبي على مصداقيتها وعلى مستخدميها.

وحمّلت الشركة، كل من تدخل سلبيا مسؤولية تبعات هذه التدخلات أمام المستخدمين والجهات المختصة.

وذكرت الشركة، أنها وبالرغم من ذلك لازالت إدارة مستمرة في بذل جهودها للحصول على مستحقاتها من جهة، وكذلك توفير مرتب آخر لمستخدميها قبل حلول عيد الأضحى المبارك من جهة أخرى.

وأكدت الشركة، أنها عامليها لازالوا يبذلون مجهودات كبيرة على مختلف المستويات للمحافظة عليها وعلى ممتلكاتها والعمل على ضمان استمرار صرف مرتبات جميع المستخدمين بالشركة دون تأخير.

ولفتت الشركة إلى أن تأمين المرتبات كفل الأمن والاستقرار الاجتماعي للمستخدمين وأسرهم، وذلك من خلال توفير الموارد المالية طيلة العقد الماضي بشتى الطرق، سواء كان عبر تحميل مستحقات لأعمال سابقة أو من خلال تنفيذ بعض الأعمال الأخرى.

وبيّنت الشركة، أنها لجأت أحيانًا إلى الاقتراض والحصول على دفعات مالية تسوى لاحقا من خلال استكمال بعض الأعمال وفي نفس الوقت اللجوء إلى الجهات المختصة للوقوف بجانبها الشركة، وذلك لضمان الاستقرار الاجتماعي الذي تحرص على تعزيزه لمستخدميها وعائلاتهم وللحفاظ على الكوادر التي تعتبر أحد ركائزها في تنفيذ عقودها.

وذكرت الشركة أنها کرست مجهوداتها على امكانية الحصول على دعم من قبل جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، والذي لم يتوانى يوما في مساندتها لضمان عدم عجزها عن دفع المرتبات.

وأضافت، أن الظروف التي مرت بها البلاد أدت إلى توقف أغلب عقودها، والتي بالإمكان النهوض بها والمحافظة عليها إذا ما توفر لها الدعم للخروج من أزمتها.

وأوضحت، أنها أوشكت على قرب الحصول على مبلغ يمكن معه صرف جميع المرتبات المتأخرة وتوفير الموارد لتمويل المشاريع وتحسين ظروف العمل وضمان استمرار الشركة.

وحيّت الشركة، العاملين الذين يبذلون قصار جهدهم تحت ظروف قاسية في مواقع السرير والحساونة وشحات وغدامس والجبل الأخضر والبريقة وغوط الشعال، وغيرها من مواقع العمل.