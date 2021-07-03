دومة : يجب حل ملتقى الحوار بعد فشله دومة : الشعب يريد الانتخابات في موعدها ليعبر عن رأيه

أخبار ليبيا 24 – خبر

طالب عضو مجلس النواب مصباح دومة بحل ملتقى الحوار السياسي الليبي بعد فشله في التوصل لاتفاق بشأن القاعدة القانونية للانتخابات المقبلة.

دومة قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن عدم الالتزام بخارطة الطريق التي وضعها الملتقى ينهي كل مخرجاتها فالشعب يريد الانتخابات في موعدها ليعبر عن رأيه بعد 7 سنوات من الانقسام وتقييد إرادته والفشل.

وأضاف ” والآن وقت حل هذا الملتقى الذي تداخلت فيه المصالح وأصبحت فوق مصلحة البلاد”.