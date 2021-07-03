بوكو حرام يفترس المراهقات قاضيًا على مستقبلهن ومدمرًا حياتهن

أخبارليبيا24- تقرير

‎”الفتيات المراهقات هنّ أكثر الضحايا تفضيلًا بالنّسبة إلى بوكو حرام”، تقول إحدى الهاربات من قبضة بوكو حرام.

فمعظم المخطوفات تقلّ أعمارهنّ عن 18 عامًا، وأصغرهنّ تبلغ من العمر 12 عامًا، وهنّ محتجزات في معسكرات وقواعد في الأراضي التي يسيطر عليها المتطرّفون.

‎تُضيف ضحيّة أخرى هاربة قائلةً: “يختار المقاتلون الشباب “زوجات” لهنّ من بين المختطفات ويتمّ تعريضهنّ للعنف الجسدي في أحيانٍ كثيرة، الظروف قاسية للغاية، والرعاية الطبية محدودة، والإمدادات الغذائية ضئيلة”.

‎نساءٌ مسلوبات الإرادة ‎

تُجبر النساء الأسيرات على حضور جلسات “تثقيفية” لتعليم القرآن والمحاضرات الإيديولوجية الهادفة إلى غسل أدمغتهنّ وإقناعهنّ بفكر التنظيم و”فوائد” التطرّف، كما يتم إعطاؤهنّ الطعام والملابس ودمجهنّ “كزوجات” للمقاتلين الوحوش.

إنّ النساء المختطفات يصبحن مسلوبات الإرادة، فلا خيار أمامهنّ سوى الرضوخ لقرارات القادة وإلّا يكون مصيرهنّ الموت. إنّهنّ يتعرّضن للعنف الشديد ويحتجن إلى من يأويهنّ ويشعرهنّ بالأمان، لذلك يصبح خيار الفرار من أولويّات المختطفات مهما كان الثّمن.

‎من جحيمٍ إلى جحيمٍ آخر

تعاني النساء الأمرين بسبب الأعمال الوحشية التي يرتكبها مقاتلو تنظيم بوكو حرام في حقهن، وقد أصبحت أعمال القتل والعنف والانتهاكات الجنسية المختلفة التي ترتكبها الجماعة المتشددة معاناةً جسيمةً تنطبع في نفوس الفتيات المختطفات.

فتغيّر مصير حياتهنّ بعد هروبهنّ من براثن التّنظيم بحيث يواجهن جحيمًا من نوع آخر في مناطق لجأن إليها على أمل أن يجدن الأمان.

وبعد الهروب من جماعة بوكو حرام، تبحث النّساء عن أيّ عملٍ كان من أجل تأمين لقمة العيش، فيضطررن في كثيرٍ من الأحيان إلى تقديم خدمات جنسية مقابل الحصول على المال، وبعض النساء يخرجن إلى الشوارع للتسول والبحث عن وظائف وضيعة من أجل لقمة العيش.